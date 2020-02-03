Подозреваемый в хищении 190 тыс. гривен экс-руководитель "Лисичанскугля" сбежал в ОРЛО

Иллюстративное вото (РБК-Украина)

Бывшему руководителю "Лисичанскуголь" было сообщено о подозрении, после чего он скрылся в ОРДЛО

Экс-руководитель "Лисичанскуголь", подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении 190 тысяч гривен убытков, сбежал на неподконтрольную территорию Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Как сообщается, бывшему руководителю ПАО "Лисичанскуголь" было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

"По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные", - говорится в сообщении.

С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый не стал проводить тендерные процедуры и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках.

После сообщения о подозрении подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в августе прошлого года сотрудники СБУ проводили обыски на государственных угольных шахтах, руководство которых обвиняется в хищении 500 млн гривен. Сообщается, что должностными лицами "Лисичанскуголь", "Мирноградвугилля", "Шахта им. М.С. Сургая", "Первомайскуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1" в период с 2016 по 2019 года был организован механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

Кроме того, в ноябре 2018 года генеральный директор "Лисичанскуголь" Валентин Киселев написал заявление об отставке. Отставка генерального директора ПАО "Лисичанскуголь" была одним из требований протестующих шахтеров на шахте имени Капустина.