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Гендиректор "Лисичанскуголь" Киселев написал заявление об отставке

Новости » Общество    12.11.2018 - 17:06
Гендиректор "Лисичанскуголь" Киселев написал заявление об отставке
Фото: Валентин Киселев (lisugol.com)

Отставка Киселева была одним из требований протестующих шахтеров на шахте имени Капустина

Генеральный директор ПАО "Лисичанскуголь" Валентин Киселев написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу".

Сообщается, что Киселев забрал свои вещи из рабочего кабинета.

Как известно, отставка генерального директора ПАО "Лисичанскуголь" была одним из требований протестующих шахтеров на шахте имени Капустина.

Отметим, что на угледобывающих государственных предприятиях в Донецкой и Луганской областях, в частности "Селидовуголь", "Мирноградуголь", "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь" сложилась критическая ситуация с долгами по зарплате. В частности, на шахте имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь" с 20 октября продолжается подземная забастовка на глубине 600 м. 

Напомним, 8 ноября сообщалось, что в Украине с начала 2018 года взыскали 388 млн гривен задолженности по заработной плате. В частности, задолженность полностью погашена по 28,5 млн гривен. 25,1 млн гривен погашены задолженности по зарплате ЧАО "Ровноазот" в пользу 1204 работников. 19,5 млн гривен взыскано с ЧАО "Северодонецкое обьединение "Азот" в пользу 789 сотрудников. 21,4 млн гривен взыскано государственными исполнителями с ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Ранее Кабинет министров перераспределил средства на погашение задолженностей по зарплатам медиков.

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