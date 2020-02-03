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Підозрюваний у розкраданні 190 тис. гривень екс-керівник "Лисичанськвугілля" втік у ОРЛО

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 20:51
Підозрюваний у розкраданні 190 тис. гривень екс-керівник "Лисичанськвугілля" втік у ОРЛО
Ілюстративне вото (РБК-Україна)

Колишньому керівнику "Лисичанськвугілля" було повідомлено про підозру, після чого він зник у ОРДЛО

Екс-керівник "Лисичанськвугілля", підозрюваного у зловживанні службовим становищем та розкраданні 190 тисяч гривень збитків, втік на непідконтрольну територію Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

Як повідомляється, колишньому керівнику ПАТ "Лисичанськвугілля" було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

"За матеріалами слідства, у березні 2016 року посадова особа, будучи відповідальним за проведення державних закупівель, надав незаконні вказівки керівного складу відокремлених підрозділів вугледобувного підприємства по укладенню прямих договорів закупівлі промислового обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові", - йдеться в повідомленні

З метою одержання неправомірної вигоди від підприємства-постачальника підозрюваний не став проводити тендерні процедури і створив умови для одноосібної участі в допорогових закупівлях.

Після повідомлення про підозру підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області, у зв'язку з чим був оголошений у розшук.

Нагадаємо, в серпні минулого року співробітники СБУ проводили обшуки на державних вугільних шахтах, керівництво яких звинувачується в розкраданні 500 млн гривень. Повідомляється, що посадовими особами "Лисичанськвугілля", "Мирноградвугілля", "Шахта ім. М. С. Сургая", "Первомайськвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське № 1" в період з 2016 по 2019 року був організований механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

Крім того, в листопаді 2018 року генеральний директор "Лисичанськвугілля" Валентин Кисельов написав заяву про відставку. Відставка генерального директора ПАТ "Лисичанськвугілля" була однією з вимог протестуючих шахтарів на шахті імені Капустіна.

Поліція викрила спільника у справі про розкрадання 15 млн гривень екс-директора "Авангард" Чиновників Черкаської міськради викрили на розкраданні 1,5 млн гривень з держбюджету
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