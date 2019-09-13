Подозреваемый по делу MH17 Цемах вернулся в ОРДО

Освобожденный в рамках обмена пленными бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий дочери экс-боевика Марии Цемах для "Интерфакс-Украина".

Как сообщила дочь Цемаха, бывший "начальник ПВО "ДНР", который является подозреваемым в деле о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году, вернулся на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.

"Да, мы вернулись. Отец дома", - заявила она.

Напомним, в среду, 11 сентября, появилась информация о том, что экс-боевик "ДНР" Владимир Цемах возвращается из России на оккупированную территорию Донецкой области после обмена пленными. О возвращении Цемаха сообщила его дочь на своей странице в соцсети.

Также дочь Цемаха сообщала, что выданный России экс-боевик не будет нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов по делу крушения рейса MH17. По ее словам, Цемах уже дал признательные показания "всем сторонам", которые от него хотели их получить.

Добавим, что на встрече послов стран Евросоюза Нидерланды подняли вопрос освобождения Цемаха в обмен на украинских пленных и политзаключенных.