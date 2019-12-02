Подозреваемым в покушении на Соболева и убийстве ребенка грозит пожизненное

Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Во время покушения на Соболева в автомобиле находились несколько человек

Подозреваемым в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его ребенок, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок. Крищенко также добавил, что на момент покушения в автомобиле кроме Соболева и его ребенка находилась супруга и еще один член семьи.

Крищенко также добавил, что задержанным 19-20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что дело об убийстве сына депутата Соболева могут переквалифицировать. На сегодня открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Вероятные исполнители задержаны, квалификация в дальнейшем может быть изменена. Мы понимаем, что причиной стала финансово-экономическая деятельность отца ребенка. Мы будем работать, чтобы найти заказчика убийства", - заявил Крищенко.

Кроме того глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что следователи отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Они также нашли оружие, из которого велась стрельба по Range Rover Соболева.