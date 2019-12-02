Підозрюваним у замаху на Соболєва і вбивстві дитини загрожує довічне

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Під час замаху на Соболєва в автомобілі перебували декілька осіб

Підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинула його дитина, загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, затриманим загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Крищенко також додав, що на момент замаху в автомобілі крім Соболєва та його дитини перебувала дружина та ще один член сім'ї.

Крищенко також додав, що затриманим 18-19 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу про вбивство сина депутата Соболєва можуть перекваліфікувати. На сьогодні відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Ймовірні виконавці затримані, кваліфікація надалі може бути змінена. Ми розуміємо, що причиною стала фінансово-економічна діяльність батька дитини. Ми будемо працювати, щоб знайти замовника вбивства", - заявив Крищенко.

Крім того голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що слідчі простежили траєкторію польоту кулі і встановили будинок, з якого проводилася стрілянина. Вони також знайшли зброю, з якої велася стрілянина по Range Rover Соболєва.