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Подозреваемых во взяточничестве должностных лиц Одесской таможни арестовали

Новости » Общество     16.05.2020 - 16:14
Подозреваемых во взяточничестве должностных лиц Одесской таможни арестовали
Фото: обыски на Одесской таможне (dbr.gov.ua)

Чиновников подозревают в вымогательстве взяток

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, исполняющий обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Одесской таможни систематически получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза.

Одного из чиновников задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обысками на Одесскую таможню по факту возможной коррупции в ее руководстве. Местные СМИ писали, что за взяточничество задержали руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.

Позже в ГБР сообщили, что в ходе следственных действий на Одесской таможне был задержан и. о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Таможенника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины Одессакоррупциятаможнявзяткамера пресечения
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