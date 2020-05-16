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Підозрюваних у хабарництві посадовців Одеської митниці заарештували

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 16:14
Підозрюваних у хабарництві посадовців Одеської митниці заарештували
Фото: обшуки на Одеській митниці (dbr.gov.ua)

Посадовців підозрюють у вимаганні хабарів

Правоохоронці викрили двох посадовців Одеської митниці на систематичному отриманні неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваним митникам запобіжні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, виконувач обов'язків начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та виконувач обов'язків заступника начальника митного поста Одеської митниці систематично отримували хабарі за не створення штучних перешкод при розмитненні вантажу.

Одного з посадовців затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1300 доларів. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на Одеську митницю за фактом можливої корупції в її керівництві. Місцеві ЗМІ писали, що за хабарництво затримали керівника Одеської митниці Михайла Грибанова.

Пізніше в ДБР повідомили, що було в ході слідчих дій на Одеській митниці було затримано в. о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Митника затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Одесакоррупциямитницявзяткамера пресечения
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