Подозреваемых в убийстве ребенка полицейских уволили со службы

Фото: Владимир Петровец (РБК-Украина)

Вчера суд арестовал их на два месяца без возможности внесения залога

Полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области, уволили со службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно приказу Главного управления Национальной полиции в Киевской области от 3 июня 2019 двух работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уволили из полиции.

Их увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 ЗУ "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Вчера полицейским избрали меру пресечения. Суд арестовал их на два месяца без возможности внесения залога. Они оба свою вину не признают. Также следствие сейчас проверяет версию, что мальчика мог убить сын одного из подозреваемых полицейских.

Как известно, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке неподалеку от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Мальчик умер в больнице.

В связи с этим МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.