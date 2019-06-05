ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підозрюваних у вбивстві дитини поліцейських звільнили

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 21:50
Підозрюваних у вбивстві дитини поліцейських звільнили
Фото: Володимир Петровець (РБК-Україна)

Вчора суд заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави

Поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Київської області, звільнили зі служби. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з наказом Головного управління Національної поліції у Київській області від 3 червня 2019 двох працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції звільнили з поліції.

Їх звільнення відбулося у порядку, передбаченому пунктом 6 частини 1 статті 77 ЗУ "Про Національну поліцію" - у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного згідно з Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

Вчора поліцейським обрали запобіжний захід. Суд заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави. Вони обидва свою провину не визнають. Також слідство зараз перевіряє версію, що хлопчика міг вбити син одного з підозрюваних поліцейських.

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Хлопчик помер у лікарні.

У зв'язку з цим МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділа поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.

Поліція відкрила справу після акції в Переяслав-Хмельницькому Підозрюваний у вбивстві дитини раніше не пройшов переатестацію в поліції
Новини України Київська областьПереяслав-Хмельницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся