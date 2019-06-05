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Аваков не уйдет в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 14:00
Аваков не уйдет в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков заявил, что Сергей Князев также не должен увольняться

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке из-за убийства правоохранителями ребенка в Переяслав-Хмельницком. Об этом он заявил в кулуарах правительства после заседания Кабмина, сообщает телеканал "112".

По словам министра, этим вопросом будет заниматься Верховная Рада. Также Аваков заявил, что глава Нацполиции Сергей Князев не должен увольняться.

"Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит", - отметил министр.

У него также спросили, напишет ли он заявление об оставке, на что он ответил: "Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть этот парламент, или следующий".

Напомним, вчера в Харькове, Одессе, Львове, Луцке, Виннице, Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске проходили акции с требованием отставки Арсена Авакова. Также под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялась акция протеста "Безнаказанность убивает".

Причиной протестов стало убийство 5-летнего мальчика пьяными правоохранителями. Мальчик играл на детской площадке, когда пьяные полицейские стреляли по металлическим банкам. В результате во время стрельбы пуля попала в мальчика. На следующий день он умер в больнице.

Вчера полицейским избрали меру пресечения. Суд арестовал их на два месяца без возможности внесения залога. Они оба свою вину не признают. Также следствие сейчас проверяет версию, что мальчика мог убить сын одного из подозреваемых полицейских.

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Новости Украины полицияотставкапреступленияАрсен Аваков
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