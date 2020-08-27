С подозреваемой по делу Шеремета сняли электронный браслет

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

С врача Юлии Кузьменко, сняли электронное средство контроля. Она проходит одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал Беспалый.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

Также РБК-Украина писало, что суд отпустил Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугар - ей разрешили снять электронный браслет.