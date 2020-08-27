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З підозрюваної по справі Шеремета зняли електронний браслет

Четвер 27 серпня 2020 10:25
З підозрюваної по справі Шеремета зняли електронний браслет
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

З лікарки Юлії Кузьменко, зняли електронний засіб контролю. Вона проходить однією з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

"Представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю", - написав Безпалий.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні минулого року правоохоронці затримали за підозрою у його вбивстві трьох чоловік - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти.

Також РБК-Україна писало, що суд відпустив Юлію Кузьменко цілодобовий під домашній арешт.

Крім того, суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугар - їй дозволили зняти електронний браслет.

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