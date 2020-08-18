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Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты

Киев, Вторник 18 августа 2020 20:01
Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко вручили обвинительные акты
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Адвокат Яны Дугарь отказался получать обвинительный акт

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты. Адвокаты подозреваемой Яны Дугар отказались его получать.

Об этом сообщили адвокат Дугар Виталий Коломиец в Facebook и "Укринформ".

Так, по словам адвоката Дугарь, обвинительный акт против нее остался у прокурора.

"По делу Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконной действия участвовать не стали", - сообщил он.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее сообщалось, что суд отпустил Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

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Новости Украины Павел Шереметобвинительный акт
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