Подозреваемому в покушении на убийство активистов Кузаконя и Козьму продлили арест

Фото: покушение на активистов (facebook.com/grig.cozma)

Подозреваемому в пособничестве в посягательстве на жизнь двух активистов продлили арест до 18 декабря

Подозреваемый в пособничестве в посягательстве на жизнь двух членов политической партии "Народный рух Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьму останется под стражей до 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судову владу України".

Сообщается, что Апелляционный суд Одесской области рассмотрел апелляцию защиты на постановление следственного судьи Киевского районного суда города Одессы. Согласно постановлению гражданин Л. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ст. 112 и ч.5 ст. 27 в. 348-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на жизнь государственного деятеля, а также пособничество в посягательстве на жизнь журналиста в связи с осуществлением им законной общественной и профессиональной деятельности). Суд продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно содержанию подозрения, житель Одессы совершил действия, которые заключались в обеспечении беспрепятственного исчезновения с места преступления лиц, которые совершили покушение на убийство лидера политической партии "Народный рух Украины", журналиста печатного издания "Общественное следствие" Григория Козьму и посягательство на жизнь члена руководящего органа политической партии "Народный рух Украины" Михаила Кузаконя.

Защитник просил отменить постановление следственного судьи и вынести новое, которым выбрать Л. меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. При этом во время апелляционного пересмотра было установлено, что на данной стадии досудебного расследования Л. обоснованно подозревается в совершении указанных преступлений. Также он официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода, что свидетельствует о существование рисков укрытия от органа досудебного расследования и суда, незаконного воздействия на потерпевших, свидетелей, других подозреваемых и тому подобное.

Напомним, 2 августа в Одессе было совершено покушение на общественных активистов. По словам активистов, грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором они находились.

Правоохранители квалифицировали инцидент с автомобилем, в котором находились общественные активисты Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, как покушение на убийство.

В конце августа суд арестовал на 60 суток без права внесения залога трех подозреваемых в покушении на активистов. Подозреваемыми оказались: уроженец Херсона, одессит и житель Одессы родом с Житомирской области.