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Підозрюваному у замаху на вбивство активістів Кузаконя і Козьму продовжили арешт

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 14:55
Підозрюваному у замаху на вбивство активістів Кузаконя і Козьму продовжили арешт
Фото: замах на активістів (facebook.com/grig.cozma)

Підозрюваному у пособництві в посяганні на життя двох активістів продовжили арешт до 18 грудня

Підозрюваний у пособництві в посяганні на життя двох членів політичної партії "Народний рух України" Михайла Кузаконя і Григорія Козьму залишиться під вартою до 18 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судову владу України".

Повідомляється, що Апеляційний суд Одеської області розглянув апеляцію захисту на постанову слідчого судді Київського районного суду міста Одеси. Згідно з постановою громадянин Л. підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 112 і ч. 5 ст. 27. 348-1 Кримінального кодексу України (пособництво в посяганні на життя державного діяча, а також пособництво у посяганні на життя журналіста у зв'язку із здійсненням ним законної громадської та професійної діяльності). Суд продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За змістом підозри, житель Одеси вчинив дії, які полягали в забезпеченні безперешкодного зникнення з місця злочину осіб, які вчинили замах на вбивство лідера політичної партії "Народний рух України", журналіста друкованого видання "Громадське слідство" Григорія Козьму і посягання на життя члена керівного органу політичної партії "Народний рух України" Михайла Кузаконя.

Захисник просив скасувати постанову слідчого судді та винести нову, якою вибрати Л. запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. При цьому під час апеляційного перегляду було встановлено, що на даній стадії досудового розслідування Л. обґрунтовано підозрюється у скоєнні зазначених злочинів. Також він офіційно не працевлаштований і не має постійного джерела доходу, що свідчить про існування ризиків укриття від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних тощо.

Нагадаємо, 2 серпня в Одесі скоєно замах на громадських активістів. За словами активістів, вантажівка цілеспрямовано в'їхав в автомобіль, в якому вони знаходилися.

Правоохоронці кваліфікували інцидент з автомобілем, в якому знаходилися громадські активісти Михайло Кузаконь і Григорій Козьма, як замах на вбивство.

У кінці серпня суд заарештував на 60 діб без права внесення застави трьох підозрюваних у замаху на активістів. Підозрюваними виявилися: уродженець Херсона, одесит і житель Одеси родом з Житомирської області.

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