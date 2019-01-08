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Подозреваемого в утечке данных немецких политиков отпустили из-под стражи

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 16:57
Подозреваемого в утечке данных немецких политиков отпустили из-под стражи
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Хакера отпустили из-за отсутствия оснований для содержания под стражей

Подозреваемого в краже и утечке личных данных немецких политиков отпустили из-под стражи вечером 7 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, полиция отпустила хакера из-за отсутствия оснований для содержания под стражей.

Напомним, ранее подозреваемый в утечке личных данных немецких политиков заявил, что действовал один. Он рассказал, что совершил преступление, так как был недоволен публичными заявлениями политиков, журналистов и общественных деятелей, чьи данные он украл.

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС). В частности, были опубликованы номера телефонов, данные кредитных карт, адреса, личные и внутрипартийные документы, как вот данные паспортов и счетов, письма, приглашения, прочее.

Позже полиция Германии заявила, что за кражу личных данных немецких политиков задержала мужчину с федеральной земли Гессен. Им оказался 20-летний юноша.

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