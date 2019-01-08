Підозрюваного у витоку даних німецьких політиків відпустили з-під варти

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Хакера відпустили через відсутність підстав для тримання під вартою

Підозрюваного у крадіжці і витоку особистих даних німецьких політиків відпустили з-під варти ввечері 7 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, поліція відпустила хакера через відсутність підстав для тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше підозрюваний у витоку особистих даних німецьких політиків заявив, що працював один. Він розповів, що скоїв злочин, так як був незадоволений публічними заявами політиків, журналістів і громадських діячів, чиї дані він вкрав.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених", Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС). Зокрема, були опубліковані номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення тощо.

Пізніше поліція Німеччини заявила, що за крадіжку особистих даних німецьких політиків затримала чоловіка з федеральної землі Гессен. Ним виявився 20-річний юнак.