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Подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева арестовали на 2 месяца

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 20:38
Подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева арестовали на 2 месяца
Фото: место происшествия (скрин видео)

Также решением суда был определен размер залога - 600 тыс. гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога подозреваемому в убийстве мужчины в центре Киева 2 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Киева.

Также решением суда был определен размер залога - 600 тыс. гривен.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого, действия которого квалифицированы по статье "Умышленное убийство", безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, происшествие произошло на улице Саперное поле на Печерске. Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.

Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия скрылся и вечером 3 января вместе с адвокатом пришел в Печерское управление полиции. Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.

Ранее сообщалось, что убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Государственной службы охраны.

Обвиняемому в убийстве мужчины на Печерске в Киеве сообщили о подозрении Подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве сдался полиции
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