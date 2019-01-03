Подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве сдался полиции

Фото: место происшествия (скрин видео)

С ним проводят первоочередные следственные действия

Подозреваемый в убийстве мужчины, которое произошло в Киеве на Печерске, добровольно пришел в управление полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.

"С ним проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Для установления причин смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские осуществляют мероприятия для задержания злоумышленника.

Как писал Styler, в ночь на 3 января в Киеве на Печерске убили мужчину. Инцидент произошел около 22:30 по адресу улица Саперное поле, 12 территории ЖК "Французский квартал".

Сразу же после атаки нападавший скрылся во дворах. По информации полиции, подозреваемый был одет в спортивный костюм.

Позже в полиции сообщили, что убитый в Киеве мужчина может быть сотрудником Государственной службы охраны.