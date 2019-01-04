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Підозрюваного у вбивстві чоловіка в центрі Києва заарештували на 2 місяці

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 20:38
Підозрюваного у вбивстві чоловіка в центрі Києва заарештували на 2 місяці
Фото: місце події (скрін відео)

Також рішенням суду був визначений розмір застави - 600 тис. гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави підозрюваному у вбивстві чоловіка в центрі Києва 2 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Києва.

Також рішенням суду був визначений розмір застави - 600 тис. гривень.

У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати щодо підозрюваного, дії якого кваліфіковано за статтею "Умисне вбивство", безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, подія сталася на вулиці Саперне поле на Печерську.
Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці.

Підозрюваний у скоєнні злочину втік з місця події зник і увечері 3 січня разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу.

Раніше повідомлялось, що убитий у Києві чоловік виявився співробітником Державної служби охорони.

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