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Полиция проверяет причастность убитого в Киеве мужчины к работе в госохране

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 17:21
Полиция проверяет причастность убитого в Киеве мужчины к работе в госохране
Фото: место происшествия (скрин видео)

Сейчас полиция уточняет эту информацию

Убитый в Киеве мужчина может быть сотрудником Государственной службы охраны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции в городе Киеве Оксана Блищик.

Она отметила, что по предварительной информации, он может быть сотрудником Государственной службы охраны.

Блищик добавила, что в настоящее время полиция уточняет эту информацию.

Как писал Styler, в ночь на 3 января в Киеве на Печерске убили мужчину. Инцидент произошел около 22:30 по адресу улица Саперное поле, 12 территории ЖК "Французский квартал".

Сразу же после атаки нападавший скрылся во дворах. По информации полиции, подозреваемый был одет в спортивный костюм.

Позже в СМИ появилась информация, что убитый был сотрудником Госслужбы охраны.

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