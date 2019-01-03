Полиция проверяет причастность убитого в Киеве мужчины к работе в госохране

Фото: место происшествия (скрин видео)

Сейчас полиция уточняет эту информацию

Убитый в Киеве мужчина может быть сотрудником Государственной службы охраны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции в городе Киеве Оксана Блищик.

Она отметила, что по предварительной информации, он может быть сотрудником Государственной службы охраны.

Блищик добавила, что в настоящее время полиция уточняет эту информацию.

Как писал Styler, в ночь на 3 января в Киеве на Печерске убили мужчину. Инцидент произошел около 22:30 по адресу улица Саперное поле, 12 территории ЖК "Французский квартал".

Сразу же после атаки нападавший скрылся во дворах. По информации полиции, подозреваемый был одет в спортивный костюм.

Позже в СМИ появилась информация, что убитый был сотрудником Госслужбы охраны.