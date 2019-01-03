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Подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице взяли под стражу

Новости » Политика    03.01.2019 - 03:03
Подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице взяли под стражу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В убиестве подозревается 30-летний винничанин

Мужчину, которого подозревают в убийстве собственных малолетних детей, матери и бывшей жены в Виннице взяли под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, в последний день прошлого года, в микрорайоне города "Академический", произошло убийство. В квартире обнаружены тела семилетнего мальчика, его матери и бабушки. У всех резано-рубленые раны головы. Кроме того, в квартире обнаружили трехлетнюю девочку с подобными телесными повреждениями, которую доставили в больницу.

В убийстве подозревается 30-летний винничанин. Так, 1 января ему было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проведены и проводятся десятки допросов и осмотров места происшествия и вещественных доказательств, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей по подозрению в их убийстве.

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