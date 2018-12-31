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У Вінниці у власній квартирі вбили двох жінок та двох дітей

Новини » Політика    31.12.2018 - 19:50
У Вінниці у власній квартирі вбили двох жінок та двох дітей
Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

Потерпілі загинули від завданих травм голови

У Вінниці поліція розслідує обставини вбивства двох жінок та двох дітей, яке сталося 31 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі у Вінниці виявлено без ознак життя дві жінки та хлопчика. 3-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями в області голови госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив в своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей. Також в квартирі знаходилась 3-річна дівчинка з важкими травмами голови, яку госпіталізували. Під час надання медичної допомоги вона померла у лікарні. 

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, огляд місця події. За попередньою інформацією, потерпілі загинули від завданих травм голови. 

На момент приїзду поліцейських в квартирі перебував чоловік, який викликав швидку. Його доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин.
Слідство  відпрацьовує різні версії. Тривають слідчі дії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство кількох людей). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

 

Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

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