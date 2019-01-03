Підозрюваного у вбивстві чотирьох людей у Вінниці взяли під варту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У вбивсті підозрюється 30-річний вінничанин

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власних малолітніх дітей, матері та колишньої дружини у Вінниці взяли під варту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Вінницький міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, в останній день минулого року, в мікрорайоні міста "Академічний", сталося вбивство. У квартирі виявлено тіла семирічного хлопчика, його матері та бабусі. У всіх різано-рубані рани голови. Крім того, у квартирі виявлено трирічну дівчинку із подібними тілесними ушкодженнями, яку доставлено до лікарні.

У вбивстві підозрюється 30-річний вінничанин. Так, 1 січня йому було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

У кримінальному провадженні призначено понад 15 судових експертиз, проведено та проводяться десятки допитів та оглядів місця події та речових доказів, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники поліції затримали родича загиблих у Вінниці двох жінок та двох дітей за підозрою у їхньому вбивстві.