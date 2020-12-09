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Подозреваемого в подкупе главы Фонда госимущества арестовали под залог

Киев, Среда 09 декабря 2020 21:57
Подозреваемого в подкупе главы Фонда госимущества арестовали под залог
Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке подкупа главы Фонда госимущества. Бывшего чиновника "Николаевоблэнерго" отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуроров и решил выбрать подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 5 февраля 2021 года.

Напомним, вчера правоохранители задержали бывшего чиновника "Николаевоблэнерго". Он предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение главой правления акционерного общества. Подозреваемый также обещал ежемесячно платить главе ФГИ по 200 тысяч долларов после назначения.

Как писало РБК-Украина, сегодня задержанному экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" сообщили о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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