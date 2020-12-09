Підозрюваного у підкупі голови Фонду держмайна арештували під заставу

Фото: наручники (РБК-Україна)

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у спробі підкупу голови Фонду держмайна. Колишнього посадовця "Миколаївобленерго" відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці у Facebook.

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів та вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень.

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 лютого 2021 року.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали колишнього посадовця "Миколаївобленерго". Він пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення главою правління акціонерного товариства. Підозрюваний також обіцяв щомісяця платити главі ФДМ по 200 тисяч доларів після призначення.

Як писало РБК-Україна, сьогодні затриманому екс-посадовцю "Миколаївобленерго" повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.