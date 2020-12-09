ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Подкуп главы Фонда госимущества: подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы

Киев, Среда 09 декабря 2020 19:26
Подкуп главы Фонда госимущества: подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы
Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение экс-чиновнику "Николаевоблэнерго", который предлагал взятку главе Фонда госимущества. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

Бывшему чиновнику облэнерго сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в САП.

Напомним, экс-чиновника "Николаевоблэнерго" задержали 8 декабря за попытку подкупа председателя Фонда госимущества. Предварительно, он предлагал 100 тысяч долларов за назначение на должность руководителя "Николаевоблэнерго".

Добавим, это уже не первый случай, когда главу ФГИ пытаются подкупить. В конце января правоохранители задержали трех человек, которые предлагали главе ФГИ 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Двух фигурантов дела о подкупе главы ФГИ суд отправил под домашний арест, а третьего подозреваемого обязали носить электронный браслет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика подозрениеФГИвзяткаСАП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь