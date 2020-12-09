Подкуп главы Фонда госимущества: подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы

Фото: наручники (РБК-Украина)

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение экс-чиновнику "Николаевоблэнерго", который предлагал взятку главе Фонда госимущества. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

Бывшему чиновнику облэнерго сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в САП.

Напомним, экс-чиновника "Николаевоблэнерго" задержали 8 декабря за попытку подкупа председателя Фонда госимущества. Предварительно, он предлагал 100 тысяч долларов за назначение на должность руководителя "Николаевоблэнерго".

Добавим, это уже не первый случай, когда главу ФГИ пытаются подкупить. В конце января правоохранители задержали трех человек, которые предлагали главе ФГИ 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Двух фигурантов дела о подкупе главы ФГИ суд отправил под домашний арест, а третьего подозреваемого обязали носить электронный браслет.