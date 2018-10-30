В США суд вынес официальные обвинения подозреваемому в рассылке бомб

Цезарю Сайоку грозит до 48 лет заключения
Cуд в Нью-Йорке вынес официальные обвинения Цезарю Сайоку, который подозревается в рассылке минимум 14 бомб политиками Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Судья вынес обвинение по пяти статьям, среди которых перемещение взрывчатки между штатами, незаконная отправка взрывчатки по почте, угроза бывшим президентам США и другим лицам, а также угрозу федеральным службам. За этими обвинениями Сайоку грозит до 48 лет заключения.
Сообщается, что за пять минут до начала судебного слушания Сайоку выглядел очень эмоционально, а на лице были слезы. Само заседание длилось лишь несколько минут.
Правоохранители сообщили, что в Саойка был список в котором находились более 100 человек, которым он намеревался отправить взрывные устройства. В то же время адвокаты подозреваемого настаивают, что их клиент "невиновен", так как вина еще не была доказана.
Напомним, подозреваемый в рассылке бомб в США в соцсетях писал о "русских братьев". На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиняемой в совершении бомб выдающимся демократам на этой неделе, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на гражданскую войну в Сирии.