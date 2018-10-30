У підозрюваного у відправці бомб в США був список з понад 100 цілей, - NBC

Фото: підозрюваний Цезар Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Імена потенційних цілей Сайока не повідомляються

У Цезаря Сайока, який підозрюється у відправленні посилок із бомбами представниками Демократичної партії серед яких Барак Обама і Білл Клінтон, був список потенційний цілей з понад 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Джерела телеканалу в правоохоронних органах розповіли, що в список можливих цілей Сайока входили журналісти і політики, яких було більше сотні. Однак не уточнюється, як їх звуть.

Також повідомляється, що ФБР планують зв'язатися з усіма, хто був у цьому списку і попередити їх навіть в тих випадках, якщо зловмисник так і не відправляв посилку. Правоохоронці вважають, що краще оповістити їх зараз, що може дозволить уникнути можливі загрози.

Раніше повідомлялося, що у США суд виніс офіційні звинувачення підозрюваному в розсилці бомб. Суддя виніс звинувачення за п'ятьма статтями, серед яких переміщення вибухівки між штатами, незаконна відправка вибухівки поштою, загроза колишнім президентам США і іншим особам, а також загрозу федеральним службам.

Нагадаємо, співробітники Федерального бюро розслідувань затримали підозрюваного у причетності до розсилці посилок з бомбами критикам американського президента Дональда Трампа.