За подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко внесли 2 млн гривен залога

Фото: Василий Сергиенко (detector.media)

В Черкасской области сегодня рассмотрят апелляцию на освобождение под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко

За одного из подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", черкасского журналиста Василия Сергиенко во вторник, 20 ноября, внесли залог в размере 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, речь идет о Вадима Мельника, которого следствие подозревает в организации пыток и убийства журналиста.

"Сегодня за подозреваемого в организации пыток и убийства Василия Сергиенко Вадима Мельника, по-видимому, его бывшим "хозяином", уже внесен залог в 2 млн грн", - написал Аброськин в Facebook.

Также он добавил, что сегодня состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Сосновского суда Черкасс об освобождении Мельника под залог.

Напомним, о том, что Сосновский районный суд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко стало известно в пятницу, 16 ноября. Судья изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого полиция разыскивала почти два года. Также судья назначил залог подозреваемому в исполнении убийства Виктору Горбенко.

Василий Сергиенко был убит 4 апреля 2014 года. Ему были нанесены 17 колото-резаных ран туловища и шеи. Известно, что преступники похитили его из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу.

Последнего подозреваемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко правоохранители задержали 11 июля 2015 года на территории Черкасской области. 11 апреля 2017 года был задержан еще один из подозреваемый в убийстве журналиста.