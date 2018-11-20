За підозрюваного в організації убивства журналіста Сергієнка внесли 2 млн гривень застави

Фото: Василь Сергієнко (detector.media)

У Черкаській області сьогодні розглянуть апеляцію на звільнення під заставу підозрюваних в убивстві Сергієнка

За одного із підозрюваних в убивстві учасника "Самооборони Майдану", черкаського журналіста Василя Сергієнка у вівторок, 20 листопада, внесли заставу у розмірі 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, йдеться про Вадима Мельника, якого слідство підозрює в організації катування та вбивства журналіста.

"Сьогодні за підозрюваного в організації катування та вбивства Василя Сергієнка Вадима Мельника, мабуть, його колишнім "господарем", вже внесена застава у 2 млн грн", - написав Аброськін у Facebook.

Також він додав, що сьогодні відбудеться розгляд апеляційної скарги на рішення Соснівського суду Черкас про звільнення Мельника під заставу.

Нагадаємо, про те, що Соснівський районний суд Черкас випустив під заставу підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка стало відомо у п'ятницю, 16 листопада. Суддя змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику, якого поліція розшукувала майже два роки. Також суддя призначив заставу підозрюваному у виконанні убивства Віктору Горбенку.

Василь Сергієнко був убитий 4 квітня 2014 року. Йому було завдано 17 колото-різаних ран тулубу та шиї. Відомо, що злочинці викрали його з власного будинку в Корсунь-Шевченківському, забили до смерті і закопали в лісі.

Останнього підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка правоохоронці затримали 11 липня 2015 року на території Черкаської області. 11 квітня 2017 року був затриманий ще один з підозрюваних у вбивстві журналіста.