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За підозрюваного в організації убивства журналіста Сергієнка внесли 2 млн гривень застави

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 14:50
За підозрюваного в організації убивства журналіста Сергієнка внесли 2 млн гривень застави
Фото: Василь Сергієнко (detector.media)

У Черкаській області сьогодні розглянуть апеляцію на звільнення під заставу підозрюваних в убивстві Сергієнка

За одного із підозрюваних в убивстві учасника "Самооборони Майдану", черкаського журналіста Василя Сергієнка у вівторок, 20 листопада, внесли заставу у розмірі 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, йдеться про Вадима Мельника, якого слідство підозрює  в організації катування та вбивства журналіста.

"Сьогодні за підозрюваного в організації катування та вбивства Василя Сергієнка Вадима Мельника, мабуть, його колишнім "господарем", вже внесена застава у 2 млн грн", - написав Аброськін у Facebook.

Також він додав, що сьогодні відбудеться розгляд апеляційної скарги на рішення Соснівського суду Черкас про звільнення Мельника під заставу.

За підозрюваного в організації убивства журналіста Сергієнка внесли 2 млн гривень застави

Нагадаємо, про те, що Соснівський районний суд Черкас випустив під заставу підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка стало відомо у п'ятницю, 16 листопада.  Суддя змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику, якого поліція розшукувала майже два роки. Також суддя призначив заставу підозрюваному у виконанні убивства Віктору Горбенку.

Василь Сергієнко був убитий 4 квітня 2014 року. Йому було завдано 17 колото-різаних ран тулубу та шиї. Відомо, що злочинці викрали його з власного будинку в Корсунь-Шевченківському, забили до смерті і закопали в лісі.

Останнього підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка правоохоронці затримали 11 липня 2015 року на території Черкаської області. 11 квітня 2017 року був затриманий ще один з підозрюваних у вбивстві журналіста.

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