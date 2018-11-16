Черкаський суд випустив під заставу підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнка

Фото: Василь Сергієнко (detector.media)

Суддя призначив заставу організатору та виконавцю убивства Василя Сергієнка

Соснівський районний суд Черкас у п'ятницю, 16 листопада, випустив під заставу підозрюваних у вбивстві учасника "Самооборони Майдану", журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

Як написав Аброськін у Facebook, зокрема, суддя змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику, якого поліція обгрунтовано підозрює як організатора вбивства. Правохоронці розшукували Мельника майже два роки. Також суддя призначив заставу підозрюваному у виконанні убивства Віктору Горбенку.

"За рішенням суду йому (Мельнику, - ред.), як організатору, призначена застава у 2 млн грн, Горбенку, обгрунтованому підозрюваному одному з виконавців - 800 тис. грн. До речі, Мельник в ході слідчих дій замовника не назвав", - написав Аброськін.

Як написав у Facebook черкаський активіст Костянтин Мірошниченко, який був присутній на засіданні, у будівлі суду почалися сутички між активістами та поліцією.

Підозрюваних по справі Сергієнка фактично випускають. Плювок в сторону цилівізованого суспільства, коли справу по... Опубліковано Костянтином Мірошниченком П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Зазначимо, Василь Сергієнко був убитий 4 квітня 2014 року. Йому було завдано 17 колото-різаних ран тулубу та шиї. Відомо, що злочинці викрали його з власного будинку в Корсунь-Шевченківському, забили до смерті і закопали в лісі.

Останнього підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка правоохоронці затримали 11 липня 2015 року на території Черкаської області при вчиненні тяжкого злочину разом з двома іншими злочинцями. 11 квітня 2017 року був затриманий ще один з підозрюваних у вбивстві журналіста.

Нагадаємо, у липні 2017 року у Київській області правоохоронці при проведенні обшуків на території домоволодіння одного з фігурантів справи щодо вбивства журналіста Сергієнка виявили арсенал зброї.