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Подозрение на коронавирус в Черновцах: результаты тестов объявят сегодня

Новости » Общество     27.02.2020 - 14:13
Подозрение на коронавирус в Черновцах: результаты тестов объявят сегодня
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Одна из госпитализированных приехала из Италии

Результаты тестов двух госпитализированных с подозрением на коронавирус в Черновицкой области обнародуют сегодня, 27 февраля. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, результаты анализов на коронавирус, взятых у госпитализированных, будут известны уже сегодня. Результаты исследования на грипп - отрицательные.

"Сегодня мы проводим исследования по двум случаям подозрения на коронавирус. Это люди из Черновицкой области. Образцы переданы в лабораторию, ведется пробоподготовка и сегодня у нас будут результаты. Предварительно, в Черновицкой лаборатории исследование на грипп дало негативные результаты", - рассказал он.

Главный санврач отметил, что вчера температурный скрининг прошли около 75 тысяч человек, ни одного человека не изолировали. Сейчас массовая госпитализация в Украине не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Первой госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Второй пациент был госпитализирован с пневмонией в медучреждение вечером 25 февраля.

Также РБК-Украина писало, что 28 февраля Минздрав обнародует результаты тестов на коронавирус, взятых у персонала медицинского центра "Новые Санжары", где находятся в обсервации эвакуированные из Китая.

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