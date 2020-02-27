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В Минздраве рассказали, когда будут известны результаты тестов персонала "Новых Санжар"

Новости » Общество     27.02.2020 - 10:53
В Минздраве рассказали, когда будут известны результаты тестов персонала "Новых Санжар"
Фото: обсервация в Новых Санжарах facebook.com zoryana chernenko)

Результаты тестов эвакуированных из Китая были отрицательными

Результаты тестирование на коронавирус персонала медицинского центра "Новые Санжары", где находятся в обсервации эвакуированные из Уханя, станут известны уже 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Так, в Минздраве напомнили, что первые результаты тестов эвакуированных были отрицательными. Уже в пятницу, 28 февраля, станут известны результаты тестов персонала.

"Вчера стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов - отрицательные. Результаты тестирования персонала, который обслуживает санаторий в Новых Санжарах, станут известны в пятницу", - сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее в СНБО объявили результаты 89 тестов на коронавирус, взятых в эвакуированных из Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары". Следующий сбор биологического материала в эвакуированных состоится 1 марта.

Также в среду, 26 февраля, советник премьер-министра Украины Антон Турупалов объявил результаты 48 тестов на коронавирус, взятых в эвакуированных из Китая в Новых Санжарах. Результаты тестов - отрицательные.

Кроме того, вчера первый заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что в эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксировано повышение температуры.

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