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Підозра на коронавірус у Чернівцях: результати тестів оголосять сьогодні

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 14:13
Підозра на коронавірус у Чернівцях: результати тестів оголосять сьогодні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Одна з госпіталізованих приїхала з Італії

Результати тестів двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус у Чернівецькій області оприлюднять сьогодні, 27 лютого. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, результати аналізів на коронавірус, взятих у госпіталізованих, будуть відомі вже сьогодні. Результати дослідження на грип - негативні.

"Сьогодні ми проводимо дослідження по двом випадкам підозри на коронавірус. Це люди з Чернівецької області. Зразки передані в лабораторію, ведеться пробопідготовка і сьогодні у нас будуть результати. Попередньо, в Чернівецькій лабораторії дослідження на грип дало негативні результати", - розповів він.

Головний санлікар зазначив, що вчора температурний скринінг пройшли близько 75 тисяч осіб, жодну людину не ізолювали. Наразі масова госпіталізація в Україні не спостерігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус. Першою госпіталізували жінку, яка приїхала з Італії. Другий пацієнт був госпіталізований з пневмонією в медустанову ввечері 25 лютого.

Також РБК-Україна писало, що 28 лютого МОЗ оприлюднить результати тестів на коронавірус, взятих у персоналу медичного центру "Нові Санжари", де перебувають в обсервації евакуйовані з Китаю.

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