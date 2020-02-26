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В Черновцах госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     26.02.2020 - 16:48
В Черновцах госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (stan.kz)

На протяжении недели пациентов проверят на коронавирус

В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.

"Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса", - сообщила Полищук.

При этом в Черновицкой ОГА отметили, что на данный момент на Буковине не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на наличие нового коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине первыми тест-системы для выявления коронавируса получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области. В этих регионах проживает наибольшее количество людей, которые работают в Италии.

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