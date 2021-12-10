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"Подошли к критической черте": в России заявили о деградации отношений с Западом

Новина українською →
Москва, Пятница 10 декабря 2021 19:37
"Подошли к критической черте": в России заявили о деградации отношений с Западом Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России заявило, что отношения с Западом деградируют и находятся возле "критической черты". Москва также настаивает на юридическом закреплении договоренностей о неразмещении странами НАТО ударных вооружений в соседних с ней странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

"Отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - говорится в заявлении, уточнив, что на этом фоне необходимо налаживать диалог.

В ведомстве отметили, что в ходе разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, американский лидер выразил готовность к диалогу о безопасности России.

При этом Россия настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с ней стран. По мнению Москвы, эти комплексы создают угрозы для Российской Федерации.

Также в МИД РФ настаивают на ответе НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Среди них в ведомстве назвали:

  • отвод войск из районов учений на согласованное расстояние;
  • согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов;
  • возобновление регулярного диалога между министерствами оборонны России и США, а также с представителями НАТО.

В российском дипведомстве уточнили, что в ближайшее время представят проекты документов для начала переговоров по этим и другим вопросам.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал требование Владимира Путина предоставить ему гарантии о не вступлении Украины в НАТО дилеммой.

Отметим, Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в Альянс.

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