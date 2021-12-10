"Подошли к критической черте": в России заявили о деградации отношений с Западом

Министерство иностранных дел России заявило, что отношения с Западом деградируют и находятся возле "критической черты". Москва также настаивает на юридическом закреплении договоренностей о неразмещении странами НАТО ударных вооружений в соседних с ней странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России .

"Отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", - говорится в заявлении, уточнив, что на этом фоне необходимо налаживать диалог.

В ведомстве отметили, что в ходе разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, американский лидер выразил готовность к диалогу о безопасности России.

При этом Россия настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с ней стран. По мнению Москвы, эти комплексы создают угрозы для Российской Федерации.

Также в МИД РФ настаивают на ответе НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Среди них в ведомстве назвали:

отвод войск из районов учений на согласованное расстояние;

согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов;

возобновление регулярного диалога между министерствами оборонны России и США, а также с представителями НАТО.

В российском дипведомстве уточнили, что в ближайшее время представят проекты документов для начала переговоров по этим и другим вопросам.