"Підійшли до критичної межі": у Росії заявили про деградацію відносин із Заходом
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відносини із Заходом деградують і знаходяться біля "критичної межі". Москва також наполягає на юридичному закріпленні домовленостей про нерозміщення країнами НАТО ударних озброєнь в сусідніх з нею країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.
"Відносини між Росією і колективним Заходом продовжують деградувати і підійшли до критичної межі", - йдеться в заяві, уточнивши, що на цьому тлі необхідно налагоджувати діалог.
У відомстві зазначили, що в ході розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, американський лідер висловив готовність до діалогу про безпеку Росії.
При цьому Росія наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення країнами НАТО ударних систем озброєнь на території сусідніх з нею країн. На думку Москви, ці комплекси створюють загрози для Російської Федерації.
Також в МЗС РФ наполягають на відповіді НАТО на висунуті раніше пропозиції щодо зниження напруженості в Європі. Серед них у відомстві назвали:
- відведення військ з районів навчань на узгоджену відстань;
- узгодження граничної дистанції зближення бойових кораблів і літаків;
- відновлення регулярного діалогу між Міністерствами оборони Росії і США, а також з представниками НАТО.
У російському дипвідомстві уточнили, що найближчим часом представлять проєкти документів для початку переговорів з цих та інших питань.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав вимогу Володимира Путіна надати йому гарантії про не вступ України до НАТО дилемою.
Зазначимо, Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна, Джо Байден на переговорах з ним відкинув вимогу про гарантії невступу України до Альянсу.