"Підійшли до критичної межі": у Росії заявили про деградацію відносин із Заходом

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відносини із Заходом деградують і знаходяться біля "критичної межі". Москва також наполягає на юридичному закріпленні домовленостей про нерозміщення країнами НАТО ударних озброєнь в сусідніх з нею країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії .

"Відносини між Росією і колективним Заходом продовжують деградувати і підійшли до критичної межі", - йдеться в заяві, уточнивши, що на цьому тлі необхідно налагоджувати діалог.

У відомстві зазначили, що в ході розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, американський лідер висловив готовність до діалогу про безпеку Росії.

При цьому Росія наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення країнами НАТО ударних систем озброєнь на території сусідніх з нею країн. На думку Москви, ці комплекси створюють загрози для Російської Федерації.

Також в МЗС РФ наполягають на відповіді НАТО на висунуті раніше пропозиції щодо зниження напруженості в Європі. Серед них у відомстві назвали:

відведення військ з районів навчань на узгоджену відстань;

узгодження граничної дистанції зближення бойових кораблів і літаків;

відновлення регулярного діалогу між Міністерствами оборони Росії і США, а також з представниками НАТО.

У російському дипвідомстві уточнили, що найближчим часом представлять проєкти документів для початку переговорів з цих та інших питань.