Подорвут отношения с Европой. Госдеп против новых санкций по "Северному потоку-2"

Госдепартамент США обеспокоен предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против "Северного потока-2". Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.
Об этом сказал на телефонном брифинге для прессы представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
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Напомним, Сенат США 14 января рассмотрит законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", который предложил сенатор Тед Круз.
Однако, по мнению издания Politico, американский Сенат не поддержит новые санкции против российского газопровода.