ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока - 2", - Politico

Новина українською →
Украина, Четверг 06 января 2022 08:56
Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока - 2", - Politico Фото: санкции против "Северного потока-2", скорее всего, не будут утверждены в Сенате США а (nord-stream2.com )
Автор: Александр Белоус

Демократы в Сенате давно выступают против строительства российского газопровода, который должен обогатить Владимира Путина. Однако законодатели отбрасывают свои опасения в сторону, чтобы поддержать президента Джо Байдена, который ведет все более опасные переговоры с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

По данным издания, представители Демократической партии сообщили, что не будут поддерживать законопроект Теда Круза о санкциях против "Северного потока-2". Причина, по словам демократов, в том, что они не хотят подрывать позиции Байдена, пока он ведет переговоры с Россией по поводу наращивания военной мощи на границе с Украиной.

Демократы утверждают, что законопроект Круза подорвет Байдена, стремящегося создать единство с европейскими союзниками, и уберет ключевой рычаг воздействия на переговорах.

Если не произойдет неожиданного развития событий, ожидается, что законопроект Круза не наберет 60 голосов.

Напомним, сенат США 14 января будет голосовать за законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Проект закона предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ