Підірвуть відносини з Європою. Держдеп проти нових санкцій щодо "Північного потоку-2"

Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" з протидії Росії.
Про це сказав на телефонному брифінгу для преси речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
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Нагадаємо, Сенат США 14 січня розгляне законопроект про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", який запропонував сенатор Тед Круз.
Однак, на думку видання Politico, американський Сенат не підтримає нові санкції проти російського газопроводу.