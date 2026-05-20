Подорожчання транспорту в Києві: чи зростуть ціни на приміські маршрутки

Ймовірне подорожчання проїзду в Києві до 30 грн ніяк не вплине на вартість пасажирських перевезень між столицею та областю.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова "Асоціації автоперевізників Київщини" Олексій Павленко.
За словами Павленка, перевізники провели попередні обговорення та дійшли спільної згоди щодо збереження поточної вартості проїзду. Ніяких планів чи передумов для перегляду тарифної сітки немає.
"Ми провели перемовини з перевізниками, і можу запевнити: ніякого підвищення тарифів не очікується. Ми залишаємося на тому рівні, який був раніше. Навіть якщо вартість проїзду у комунальному транспорті Києва піднімуть, на приміські маршрути це не вплине", - наголосив очільник Асоціації.
Головним чинником, який дозволяє утримувати ціни на колишньому рівні, є ситуація на ринку нафтопродуктів. Тривале подорожчання бензину та дизельного пального, яке раніше закладалося в ризики перевізників, нарешті припинилося.
"По-перше, у нас немає для цього економічних передумов. По-друге, зупинилося зростання вартості пального, а в деяких місцях воно навіть знизилося. Тому загальна тенденція залишається стабільною", - резюмував Олексій Павленко.
Контроль за дотриманням чинних тарифів на маршрутах, що з'єднують Київ із містами-супутниками, продовжується у штатному режимі. Жодних цінових коливань для пасажирів найближчим часом не передбачається.
Додамо, що підвищення цін на проїзд у низці приміських маршрутках Києва відбулося у лютому-березні 2026-го. Наприклад, тоді вартість квитків на маршруті з Василькова зросла з 50 до 75 грн, з Вишневого - 35 до 50 грн.
Нагадаємо, що 18 травня КМДА представила проєкт підвищення тарифів на міський транспорт. Згідно з ним, разова поїздка коштуватиме 30 грн, місячний проїзний - 1 088 грн, а безлімітний на місяць - 4 875 грн.
Влада наголошує, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті. Зараз квитки на муніципальний транспорт коштують по 8 грн. Новий тариф може запрацювати уже з 15 липня.