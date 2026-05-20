Подорожчання транспорту в Києві: чи зростуть ціни на приміські маршрутки

Головне: На тлі заяв про можливе подорожчання комунального транспорту в Києві до 30 гривень, тарифи на приміські маршрутки змінюватися не будуть.

Головна причина стабільності цін - зупинка зростання вартості пального на українських АЗС.

на українських АЗС. Перевізники Київської області офіційно підтвердили, що економічних передумов для перегляду вартості проїзду немає.

Що буде з цінами на приміські маршрутки

За словами Павленка, перевізники провели попередні обговорення та дійшли спільної згоди щодо збереження поточної вартості проїзду. Ніяких планів чи передумов для перегляду тарифної сітки немає.

"Ми провели перемовини з перевізниками, і можу запевнити: ніякого підвищення тарифів не очікується. Ми залишаємося на тому рівні, який був раніше. Навіть якщо вартість проїзду у комунальному транспорті Києва піднімуть, на приміські маршрути це не вплине", - наголосив очільник Асоціації.

Чому тарифи залишаться стабільними

Головним чинником, який дозволяє утримувати ціни на колишньому рівні, є ситуація на ринку нафтопродуктів. Тривале подорожчання бензину та дизельного пального, яке раніше закладалося в ризики перевізників, нарешті припинилося.

"По-перше, у нас немає для цього економічних передумов. По-друге, зупинилося зростання вартості пального, а в деяких місцях воно навіть знизилося. Тому загальна тенденція залишається стабільною", - резюмував Олексій Павленко.

Контроль за дотриманням чинних тарифів на маршрутах, що з'єднують Київ із містами-супутниками, продовжується у штатному режимі. Жодних цінових коливань для пасажирів найближчим часом не передбачається.

Додамо, що підвищення цін на проїзд у низці приміських маршрутках Києва відбулося у лютому-березні 2026-го. Наприклад, тоді вартість квитків на маршруті з Василькова зросла з 50 до 75 грн, з Вишневого - 35 до 50 грн.