Подорожание транспорта в Киеве: вырастут ли цены на пригородные маршрутки

Вероятное удорожание проезда в Киеве до 30 грн никак не повлияет на стоимость пассажирских перевозок между столицей и областью.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава "Ассоциации автоперевозчиков Киевской области" Алексей Павленко.
По словам Павленко, перевозчики провели предварительные обсуждения и пришли к общему согласию о сохранении текущей стоимости проезда. Никаких планов или предпосылок для пересмотра тарифной сетки нет.
"Мы провели переговоры с перевозчиками, и могу заверить: никакого повышения тарифов не ожидается. Мы остаемся на том уровне, который был раньше. Даже если стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева поднимут, на пригородные маршруты это не повлияет", - подчеркнул глава Ассоциации.
Главным фактором, который позволяет удерживать цены на прежнем уровне, является ситуация на рынке нефтепродуктов. Длительное подорожание бензина и дизельного топлива, которое ранее закладывалось в риски перевозчиков, наконец прекратилось.
"Во-первых, у нас нет для этого экономических предпосылок. Во-вторых, остановился рост стоимости топлива, а в некоторых местах он даже снизился. Поэтому общая тенденция остается стабильной", - резюмировал Алексей Павленко.
Контроль за соблюдением действующих тарифов на маршрутах, соединяющих Киев с городами-спутниками, продолжается в штатном режиме. Никаких ценовых колебаний для пассажиров в ближайшее время не предвидится.
Добавим, что повышение цен на проезд в ряде пригородных маршрутках Киева произошло в феврале-марте 2026-го. Например, тогда стоимость билетов на маршруте из Василькова выросла с 50 до 75 грн, из Вишневого - 35 до 50 грн.
Напомним, что 18 мая КГГА представила проект повышения тарифов на городской транспорт. Согласно ему, разовая поездка будет стоить 30 грн, месячный проездной - 1 088 грн, а безлимитный на месяц - 4 875 грн.
Власти отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас билеты на муниципальный транспорт стоят по 8 грн. Новый тариф может заработать уже с 15 июля.