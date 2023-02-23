Без подорожчання. Скільки коштує оренда квартир в Одесі: ціни

Житло, де не вимикали світло. Як змінювався попит на квартири

Навесні та влітку минулого року ціни на оренду квартир в Одесі суттєво знизилися. Часто – на 20-30% та більше. Десь ближче до кінця літа ціни почали знову потроху підвищуватись, але суттєвого подорожчання все одно не було і немає досі, каже РБК-Україна рієлтор з Одеси Юрій Внученко.

“Вже пізніше, за кілька місяців, оренда стала йти активно. Нині ціни приблизно такі самі, як були наприкінці літа 2022-го. На початку осені до Одеси їхали переселенці з Миколаєва. Потім почали їхати люди з Херсона: після того, як місто пробуло в окупації та його звільнили і можна було з нього виїздити. Звичайно, взимку завжди орендують і купують трохи менше, але я не сказав би, що ринок “на нулі”, – розповідає фахівець.

Коли в Одесі часто відключали світло через ракетні удари Росії, під час оренди практично завжди люди запитували, чи є в будинку генератор, на якому поверсі квартира, у квартирі газ чи електроплита.

“У деяких будинках, що знаходяться біля критичної інфраструктури, світло не вимикали. І ось на оренду таких квартир був великий попит серед айтішників, яким треба безперебійно працювати з дому. Вони прямо масово почали запитувати квартири, де світло не відключають”, – згадує співрозмовник.

Фото: Ціни за оренду квартир в Одесі ще не вийшли на рівень до 24 лютого (booking.com)

Скільки коштує оренда квартир в Одесі та чи можна заробити на здачі

Ціни на оренду квартир в Одесі у різних районах і сьогодні залишаються невисокими.

“Якщо ми подивимося на середні ціни, то побачимо, що у гривневому еквіваленті вони все одно зараз нижчі, ніж були у гривні до подорожчання долара. Допустимо, квартира коштувала 500 доларів, і раніше це було 14 тисяч гривень. Нині така квартира здається за 10-11 тисяч у гривнях”, – розповідає Юрій Внученко.

Він описує ціни одному з прикладів. Однокімнатну квартиру виставили в оренду за 7-8 тисяч гривень, торік ціна знизилася до 5. Наразі така квартира здається за 6-6,5 тисяч. За словами ріелтора, до літа попит може зрости, і тоді ціна за таку квартиру знову підніметься до 7-7,5 тисячі, якщо в країні не буде великих потрясінь через війну.

“Зараз охочих вкласти гроші у квартиру та здавати її в оренду набагато менше. Сьогодні можна одержувати 3,5%, максимум 4% річних. Це не той бізнес, який принесе в такий час багато грошей. Якщо здавати подобово, можна вийти з доходу до 6%. У мирний час відсоток сягав 8%. Все одно й зараз дехто купує квартиру, самі своїми руками робить там ремонт – це їм коштує дешевше. І потім продають. Звісно, таких набагато менше, але такі люди є”, – каже рієлтор.

Приклади цін на оренду квартир в Одесі

Однокімнатні квартири навіть у центральних районах міста кардинально не подорожчали:

Двокімнатні у різних районах відрізняються за ціною, але не дуже суттєво:

Цікаво, що багато трикімнатних квартир не надто відрізняються за вартістю від двокімнатних: