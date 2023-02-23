Без подорожания. Сколько стоит аренда квартир в Одессе: цены

Жилье, где не отключали свет. Как менялся спрос на квартиры

Весной и летом прошлого года цены на аренду квартир в Одессе существенно снизились. Часто – на 20-30% и больше. Где-то ближе к концу лета цены начали снова понемногу повышаться, но существенного подорожания не было и нет до сих пор, говорит РБК-Украина риелтор из Одессы Юрий Внученко.

“Уже позже, спустя несколько месяцев, аренда стала идти активно. Сейчас цены примерно такие же, как были в конце лета 2022-го. В начале осени в Одессу ехали переселенцы из Николаева. Потом стали ехать люди из Херсона: после того, как город пробыл в оккупации и его освободили, можно было из него выезжать. Конечно, зимой всегда арендуют и покупают чуть меньше, но я бы не сказал, что рынок “на нуле”, – рассказывает специалист.

Когда в Одессе часто отключали свет из-за ракетных ударов России, при аренде практически всегда люди спрашивали, есть в доме генератор, на каком этаже квартира, в квартире газ или электроплита.

“В некоторых домах, которые находятся возле критической инфраструктуры свет не выключали. И вот на аренду таких квартир был большой спрос среди айтишников, которым надо бесперебойно работать из дома. Они прямо массово стали запрашивать квартиры, где свет не отключают”, – вспоминает собеседник.

Фото: Цены за аренду квартир в Одессе еще не вышли на уровень до 24 февраля (booking.com)

Сколько стоит аренда квартир в Одессе и можно ли заработать на сдаче

Цены на аренду квартир в Одессе в разных районах и сегодня остаются невысокими.

“Если мы посмотрим на средние цены, то увидим, что в гривневом эквиваленте они все равно сейчас ниже, чем были в гривне до подорожания доллара. Допустим, квартира стоила 500 долларов, и раньше это было 14 тысяч гривен. Сейчас такая квартира сдается за 10-11 тысяч в гривнах”, – рассказывает Юрий Внученко.

Он описывает цены на одном из примеров. Однокомнатную квартиру выставили в аренду за 7-8 тысяч гривен, в прошлом году цена снизилась до 5. Сейчас такая квартира сдается за 6-6,5 тысяч. По словам риелтора, к лету спрос может вырасти, и тогда цена за такую квартиру снова поднимется до 7-7,5 тысяч, если в стране не будет больших потрясений из-за войны.

“Сейчас желающих вложить деньги в квартиру и сдавать ее в аренду намного меньше. Сегодня можно получать 3,5%, максимум 4% годовых. Это не тот бизнес, который принесет в такое время много денег. Если сдавать посуточно, можно выйти на доход до 6%. В мирное время процент доходил до 8%. Все равно и сейчас есть те, кто покупает квартиру, сами своими руками делает там ремонт – это им обходится дешевле. И потом продают. Конечно, таких намного меньше, но такие люди есть”, – говорит риелтор.

Примеры цен за аренду квартир в Одессе

Однокомнатные квартиры даже в центральных районах города кардинально не подорожали:

Двухкомнатные в разных районах отличаются по цене, но не очень существенно:

Интересно, что в многие трехкомнатные квартиры не слишком отличаются по стоимости от двухкомнатных: