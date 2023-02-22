Ринок оживає. За скільки сьогодні можна купити квартиру в Одесі

Ринок нерухомості в Одесі, як і в інших містах, відчув масштабний спад на початку вторгнення Росії. Продаж та оренда буквально завмерли. Але потім знову квартири почали і купувати, і орендувати.

РБК-Україна дізнавалося, скільки коштує купити квартиру в Одесі сьогодні і яка ситуація на ринку житла у цьому місті.

Ціни трохи піднялися. Які квартири купують найчастіше

Минулого року операцій на ринку було дуже мало, особливо на початку року. Через низький попит ціни почали падати. На сайтах оголошень пропозицій було багато, але житлом мало хто цікавився. Мешканці міста думали, як не потрапити під ракетний удар та просто вижити. Через низький попит ціни впали приблизно на 20%. Але трохи згодом квартири почали купувати частіше.

Приблизно з літа інтерес до житла у одеситів потроху відроджувався, каже ріелтор Юрій Внученко з Одеси. Найходовіші — однокімнатні квартири. Їх купують найчастіше.

"Покупців побільшало, ціни трохи піднялися. Зрозуміло, що до "довоєнного" рівня ще далеко, але ринок якось живе. У цей складний час купується найбільше людей цікавить найдешевше житло. Грубо кажучи, квартира за 25-30 тисяч доларів має всі шанси знайти нового господаря дуже швидко. А от із будь-яким житлом за 100-200 тисяч - все набагато складніше", — розповідає фахівець.

Скільки коштують квартири в Одесі: новобудови та "вторинка"

Якщо в інших містах України вартість житла в районах відрізняється не кардинально, то в Одесі локація відіграє велику роль. Квартира біля моря або недалеко від нього та у віддаленому районі з таким же метражем та ремонтом може коштувати зовсім по-різному.

Фото: Торік на ринку був величезний спад, але поступово квартири знову почали продавати та купувати (facebook.com/elegypark)

"Є чітка сегментація. Буває, що якщо відійти убік на сто метрів, ціна буде іншою. Наприклад, в одній частині району Черемушки квартира з ремонтом у п'ятиповерхівці може коштувати до 30 тисяч доларів, а в іншій частині району, ближче до пари Горького, схожа квартира вже дорожча. До речі, навіть двокімнатні можна знайти й за 26 тисяч, але вона буде "убита": там треба робити ремонт", — каже Юрій Внученко.

З цінами все дуже індивідуально та залежить від планування, суміжні кімнати чи ні, на вулицю виходять вікна чи у двір.

"Попит зосереджений у межах цін від 40 до 50 тисяч. На квартири, які коштують 100-200 тисяч, покупців менше у десятки разів. Серед покупців є люди з Херсона, Харкова. Але я не думаю, що їх більше ніж 20%. Усе-таки переселенці не завжди виїжджають з грошима, і далеко не завжди вони мають можливість купити житло. Плюс — багато хто хоче повернутися назад", — додає ріелтор.

Ціни у новобудовах Одеси під час війни не знижуються. Будматеріали подорожчали, і забудовникам стало невигідно завершувати будівництво.

"Раніше в новобудовах якісь акції та знижки були, але зараз якогось масштабного зниження цін я не бачу. Окрім подорожчання будматеріалів, є ще дефіцит кадрів, адже багато хто зараз на війні. Деякі будівельні компанії закрилися. Таких, які продовжують будівництво, мало. Багато хто переніс терміни здачі будинків в експлуатацію, темпи в рази зменшили", — розповідає Юрій Внученко.

Часто вже при продажі квартири покупцям все ж таки пропонують великі знижки. Особливо на "вторинці".

Фото: Ціни на квартири в Одесі можуть відрізнятися навіть кардинально (скриншот із сайту flatfy.ua)

"Але якщо квартира дорога, то там зниження навіть на 20% буде мало", - каже співрозмовник. Він каже, що найчастіше сайти з оголошеннями реальної ситуації за цінами не показують. Там буває багато оголошень просто для привернення уваги і навіть неіснуючих об'єктів. Тому ці оголошення треба моніторити дуже уважно.

Орієнтовна вартість однокімнатних квартир в Одесі по районах:

Черемушки — від 24 тисяч доларів;

Приморський — від 27 тисяч доларів (середня ціна зазвичай вища і може досягати понад 150 тисяч);

Київський — від 25-27 тисяч (у продажу є окремі кімнати по 12 тисяч);

Суворовський — від 24 тисяч;

Малиновський — від 22 тисяч;

Середній фонтан — від 30 тисяч;

Молдаванка — від 16 тисяч залежно від статку;

Великий фонтан – від 32 до 90 тисяч і більше (район знаходиться у курортній зоні біля моря);

Дмитрівка (теж центр, район поряд з Великим фонтаном) - від 27 тисяч за смарт-квартиру в новобудові з ремонтом до 60 тисяч за житло в новобудові комфорт-класу;

Пересип — від 20 тисяч за смарт-квартиру з ремонтом у новобудові та від 15 тисяч за квартиру на вторинному ринку;

Чубаївка — від 30-32 тисяч;

Сахалінчик — від 27 тисяч.

В Одесі всі чекають, коли закінчиться війна, і місто знову наповниться туристами, а всі галузі будуть працювати активніше.

"Все одно місто і зараз живе. Ринок оживає. Звичайно, не як раніше. Але ми дуже сподіваємося, що скоро все знову налагодиться", — зазначає Юрій Внученко.