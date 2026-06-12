Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Хліб та гречка у деяких магазинах стали доступнішими, натомість яйця у певних мережах дещо додали в ціні.

РБК-Україна розповідає, де наразі найвигідніші пропозиції на хліб, гречку, яйця, молоко та олію станом на 12 червня.

Головне: Хліб : з’явилися дешевші пропозиції. Наприклад, "Сільпо" - 12,49 грн (650 г).

: з’явилися дешевші пропозиції. Наприклад, "Сільпо" - 12,49 грн (650 г). Гречка : в "Ашані" подешевшала до 69,90 грн/кг. Найдешевша залишається в "Сільпо" (36,99 грн).

: в "Ашані" подешевшала до 69,90 грн/кг. Найдешевша залишається в "Сільпо" (36,99 грн). Яйця : мінімальний цінник зріс на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) та "Сільпо" (до 54,06 грн). Найменша ціна в "Ашані" - 28,00 грн.

: мінімальний цінник зріс на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) та "Сільпо" (до 54,06 грн). Найменша ціна в "Ашані" - 28,00 грн. Молоко : найвигідніша ціна в Novus - 34,99 грн.

: найвигідніша ціна в Novus - 34,99 грн. Олія : ціни без змін. Вигідніше 500 мл купувати в "Ашані" - 48,00 грн.

Хліб

У деяких мережах з'явилися дешевші пропозиції фасованого хліба, хоча грамування та виробники відрізняються.

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 12 червня (інфографіка РБК-Україна)

"Сільпо": Хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує 12,49 грн (напередодні найнижчий цінник становив 13,22 грн за половинку хліба Дніпровського "Українського" вагою 335 г).

Хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує (напередодні найнижчий цінник становив 13,22 грн за половинку хліба Дніпровського "Українського" вагою 335 г). "Ашан": Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) вартує 20,70 грн (вчора найдешевшою була інша позиція цього ж виробника - з льоном за 28,40 грн).

Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) вартує (вчора найдешевшою була інша позиція цього ж виробника - з льоном за 28,40 грн). АТБ : Ціна залишається стабільною - хліб "Кpиcтинопіль" Тостовий ніжний (300 г) коштує 23,90 грн.

: Ціна залишається стабільною - хліб "Кpиcтинопіль" Тостовий ніжний (300 г) коштує Novus: Хліб Marka Promo "Український" половина (400 г) продається за 25,87 грн (попереднього дня мінімальна ціна була 25,99 грн за хліб "Цар Хліб Паланга" 350 г).

Гречка

У сегменті гречаної крупи за кілограм більшість мереж утримують цінники, проте в одній зафіксовано зниження:

"Сільпо": Мінімальна ціна залишається на рівні 36,99 грн за крупу "Ситий двір" (нагадаємо, ще раніше найдешевша пропозиція тут сягала 78,49 грн).

за крупу "Ситий двір" (нагадаємо, ще раніше найдешевша пропозиція тут сягала 78,49 грн). АТБ: Вартість крупи не змінилася і становить 65,90 грн ("Розумний вибір").

("Розумний вибір"). Novus: Теж без змін (Marka Promo) - 65,99 грн.

"Ашан": Крупа Auchan ядриця швидкорозварювана подешевшала до 69,90 грн (вчора найнижча ціна становила 75,30 грн).

Яйця

Аналіз цін на курячі яйця першої категорії (С1) за десяток продемонстрував незначне подорожчання у двох мережах. Коливання цін у межах гривні-двох:

"Ашан": Утримується найнижча ціна - 2,80 грн за шт. ( 28,00 грн за десяток).

за десяток). АТБ: Десяток яєць "Своя лінія" зріс у ціні до 50,90 грн (вчора вартість становила 49,90 грн).

(вчора вартість становила 49,90 грн). "Сільпо": Найнижчий цінник тепер становить 54,06 грн за яйця "Пашот" (напередодні найдешевшою була позиція "Дунайський Аграрій" за 52,49 грн).

за яйця "Пашот" (напередодні найдешевшою була позиція "Дунайський Аграрій" за 52,49 грн). Novus: Яйця Marka Promo так само коштують 55,49 грн.

Молоко

Для моніторингу відбиралися найдешевші пропозиції, проте об'єми пакувань відрізняються:

АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% коштує 21,30 грн.

"Сільпо" (450 г): Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% вартує 21,49 грн.

"Ашан" (900 г): Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% пропонується за 39,40 грн.

Novus (900 г): Найвигідніший цінник зафіксовано на молоко ультрапастеризоване 2,5% від ТМ Marka Promo - 34,99 грн

Соняшникова олія

У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) ситуація на полицях супермаркетів за добу взагалі не змінилася: