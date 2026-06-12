Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня
В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Хліб та гречка у деяких магазинах стали доступнішими, натомість яйця у певних мережах дещо додали в ціні.
РБК-Україна розповідає, де наразі найвигідніші пропозиції на хліб, гречку, яйця, молоко та олію станом на 12 червня.
Головне:
- Хліб: з’явилися дешевші пропозиції. Наприклад, "Сільпо" - 12,49 грн (650 г).
- Гречка: в "Ашані" подешевшала до 69,90 грн/кг. Найдешевша залишається в "Сільпо" (36,99 грн).
- Яйця: мінімальний цінник зріс на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) та "Сільпо" (до 54,06 грн). Найменша ціна в "Ашані" - 28,00 грн.
- Молоко: найвигідніша ціна в Novus - 34,99 грн.
- Олія : ціни без змін. Вигідніше 500 мл купувати в "Ашані" - 48,00 грн.
Хліб
У деяких мережах з'явилися дешевші пропозиції фасованого хліба, хоча грамування та виробники відрізняються.
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 12 червня (інфографіка РБК-Україна)
- "Сільпо": Хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує 12,49 грн (напередодні найнижчий цінник становив 13,22 грн за половинку хліба Дніпровського "Українського" вагою 335 г).
- "Ашан": Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) вартує 20,70 грн (вчора найдешевшою була інша позиція цього ж виробника - з льоном за 28,40 грн).
- АТБ: Ціна залишається стабільною - хліб "Кpиcтинопіль" Тостовий ніжний (300 г) коштує 23,90 грн.
- Novus: Хліб Marka Promo "Український" половина (400 г) продається за 25,87 грн (попереднього дня мінімальна ціна була 25,99 грн за хліб "Цар Хліб Паланга" 350 г).
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Гречка
У сегменті гречаної крупи за кілограм більшість мереж утримують цінники, проте в одній зафіксовано зниження:
- "Сільпо": Мінімальна ціна залишається на рівні 36,99 грн за крупу "Ситий двір" (нагадаємо, ще раніше найдешевша пропозиція тут сягала 78,49 грн).
- АТБ: Вартість крупи не змінилася і становить 65,90 грн ("Розумний вибір").
- Novus: Теж без змін (Marka Promo) - 65,99 грн.
- "Ашан": Крупа Auchan ядриця швидкорозварювана подешевшала до 69,90 грн (вчора найнижча ціна становила 75,30 грн).
Яйця
Аналіз цін на курячі яйця першої категорії (С1) за десяток продемонстрував незначне подорожчання у двох мережах. Коливання цін у межах гривні-двох:
- "Ашан": Утримується найнижча ціна - 2,80 грн за шт. (28,00 грн за десяток).
- АТБ: Десяток яєць "Своя лінія" зріс у ціні до 50,90 грн (вчора вартість становила 49,90 грн).
- "Сільпо": Найнижчий цінник тепер становить 54,06 грн за яйця "Пашот" (напередодні найдешевшою була позиція "Дунайський Аграрій" за 52,49 грн).
- Novus: Яйця Marka Promo так само коштують 55,49 грн.
Молоко
Для моніторингу відбиралися найдешевші пропозиції, проте об'єми пакувань відрізняються:
- АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% коштує 21,30 грн.
- "Сільпо" (450 г): Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% вартує 21,49 грн.
- "Ашан" (900 г): Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% пропонується за 39,40 грн.
- Novus (900 г): Найвигідніший цінник зафіксовано на молоко ультрапастеризоване 2,5% від ТМ Marka Promo - 34,99 грн
Соняшникова олія
У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) ситуація на полицях супермаркетів за добу взагалі не змінилася:
- "Ашан": Олія Auchan рафінована утримує найнижчу планку - 48,00 грн.
- АТБ: Олія "Своя лінія" коштує 53,13 грн.
- "Сільпо": Олія "Премія" продається за 53,99 грн.
- Novus: Олія "Олейна Пресова" вартує 65,41 грн.