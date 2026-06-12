ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня

17:00 12.06.2026 Пт
3 хв
Де з’явилися дешевші пропозиції?
aimg Марія Кучерявець
Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня Фото: ціни на продукти змінилися в українських супермаркетах (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Хліб та гречка у деяких магазинах стали доступнішими, натомість яйця у певних мережах дещо додали в ціні.

РБК-Україна розповідає, де наразі найвигідніші пропозиції на хліб, гречку, яйця, молоко та олію станом на 12 червня.

Головне:

  • Хліб: з’явилися дешевші пропозиції. Наприклад, "Сільпо" - 12,49 грн (650 г).
  • Гречка: в "Ашані" подешевшала до 69,90 грн/кг. Найдешевша залишається в "Сільпо" (36,99 грн).
  • Яйця: мінімальний цінник зріс на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) та "Сільпо" (до 54,06 грн). Найменша ціна в "Ашані" - 28,00 грн.
  • Молоко: найвигідніша ціна в Novus - 34,99 грн.
  • Олія : ціни без змін. Вигідніше 500 мл купувати в "Ашані" - 48,00 грн.

Хліб

У деяких мережах з'явилися дешевші пропозиції фасованого хліба, хоча грамування та виробники відрізняються.

Яйця дорожчають, хліб і гречка дешевшають: порівняння цін у супермакетах 12 червня

Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 12 червня (інфографіка РБК-Україна)

  • "Сільпо": Хліб Agrola "Народний" (650 г) коштує 12,49 грн (напередодні найнижчий цінник становив 13,22 грн за половинку хліба Дніпровського "Українського" вагою 335 г).
  • "Ашан": Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) вартує 20,70 грн (вчора найдешевшою була інша позиція цього ж виробника - з льоном за 28,40 грн).
  • АТБ: Ціна залишається стабільною - хліб "Кpиcтинопіль" Тостовий ніжний (300 г) коштує 23,90 грн.
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" половина (400 г) продається за 25,87 грн (попереднього дня мінімальна ціна була 25,99 грн за хліб "Цар Хліб Паланга" 350 г).

Читайте також: "Хороші новини закінчились". Експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти

Гречка

У сегменті гречаної крупи за кілограм більшість мереж утримують цінники, проте в одній зафіксовано зниження:

  • "Сільпо": Мінімальна ціна залишається на рівні 36,99 грн за крупу "Ситий двір" (нагадаємо, ще раніше найдешевша пропозиція тут сягала 78,49 грн).
  • АТБ: Вартість крупи не змінилася і становить 65,90 грн ("Розумний вибір").
  • Novus: Теж без змін (Marka Promo) - 65,99 грн.
  • "Ашан": Крупа Auchan ядриця швидкорозварювана подешевшала до 69,90 грн (вчора найнижча ціна становила 75,30 грн).

Яйця

Аналіз цін на курячі яйця першої категорії (С1) за десяток продемонстрував незначне подорожчання у двох мережах. Коливання цін у межах гривні-двох:

  • "Ашан": Утримується найнижча ціна - 2,80 грн за шт. (28,00 грн за десяток).
  • АТБ: Десяток яєць "Своя лінія" зріс у ціні до 50,90 грн (вчора вартість становила 49,90 грн).
  • "Сільпо": Найнижчий цінник тепер становить 54,06 грн за яйця "Пашот" (напередодні найдешевшою була позиція "Дунайський Аграрій" за 52,49 грн).
  • Novus: Яйця Marka Promo так само коштують 55,49 грн.

Молоко

Для моніторингу відбиралися найдешевші пропозиції, проте об'єми пакувань відрізняються:

  • АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% коштує 21,30 грн.
  • "Сільпо" (450 г): Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% вартує 21,49 грн.
  • "Ашан" (900 г): Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% пропонується за 39,40 грн.
  • Novus (900 г): Найвигідніший цінник зафіксовано на молоко ультрапастеризоване 2,5% від ТМ Marka Promo - 34,99 грн

Соняшникова олія

У категорії рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) ситуація на полицях супермаркетів за добу взагалі не змінилася:

  • "Ашан": Олія Auchan рафінована утримує найнижчу планку - 48,00 грн.
  • АТБ: Олія "Своя лінія" коштує 53,13 грн.
  • "Сільпо": Олія "Премія" продається за 53,99 грн.
  • Novus: Олія "Олейна Пресова" вартує 65,41 грн.
Читайте також: Гречка та пальне. Які чинники найбільше тиснуть на ціни в Україні
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Крупа Супермаркети Яйця Ціни Ціни в Україні
Новини
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою