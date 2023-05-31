Подорожчання електроенергії: на що в першу чергу звертати увагу при купівлі техніки

Вибір техніки

Як зазначив Величко, при купівлі будь-якої техніки потрібно звертати увагу на клас енергоспоживання приладу. В деяких випадках клас енергоспоживання може бути не вказаний в описі до приладу. Однак навіть в такому випадку він обов'язково вказаний на так званій "енергетичній наклейці", що йде в комплекті з інструкцією і гарантійним талоном.

Окрім вказаного буквами значення (в даному випадку - клас А++), нижче наведена кількість кВт годин, які прилад споживає протягом року (в даному випадку це 170 кВтг/рік), повідомив експерт.

"Дуже важливо враховуючи те, що починаючи з 1 березня в ЄС почало діяти нове енергетичне маркування. І тепер саме показник річного енергоспоживання техніки є ключовим, і саме на нього слід звертати увагу при здійсненні покупки", - наголосив Величко.

Топ-5 приладів за споживанням електроенергії

Як зазначив представник "Епіцентру", Топ-5 приладів-споживачів електроенергії залежатимуть, насамперед, від частоти їхнього використання.

За його оцінкою, найчастіше рейтинг буде включати таку побутову техніку, як:

1. Пральні / сушильні машини

2. Обігрівачі / кондиціонери

3. Водонагрівачі

4. Холодильники / морозильні камери

5. Посудомийні машини

Нові тарифи

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.

До кінця травня для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діє тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платять 1,68 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня.