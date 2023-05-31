Подорожание электроэнергии: на что в первую очередь обращать внимание при покупке техники

Выбор техники

Как отметил Величко, при покупке любой техники следует обращать внимание на класс энергопотребления прибора. В некоторых случаях класс энергопотребления может быть не указан в описании устройства. Однако даже в таком случае он обязательно указан на так называемой "энергетической наклейке", идущей в комплекте с инструкцией и гарантийным талоном.

Кроме указанного буквами значения (в данном случае - класс А++), ниже приведено количество кВт часов, которые прибор потребляет в течение года (в данном случае это 170 кВтч/год), сообщил эксперт.

"Очень важно учитывая то, что начиная с 1 марта в ЕС начала действовать новая энергетическая маркировка. И теперь именно показатель годового энергопотребления техники является ключевым, и именно на него следует обращать внимание при совершении покупки", - подчеркнул Величко.

Топ-5 приборов по потреблению электроэнергии

Как отметил представитель "Эпицентра", Топ-5 приборов-потребителей электроэнергии будут зависеть прежде всего от частоты их использования.

По его оценке, чаще всего рейтинг будет включать такую бытовую технику, как:

1. Стиральные/сушильные машины

2. Обогреватели/кондиционеры

3. Водонагреватели

4. Холодильники/морозильные камеры

5. Посудомоечные машины

Новые тарифы

Напомним, правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-час.

До конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действует тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня.